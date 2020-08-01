هل تذكرون فينتورا؟ مدرب إيطاليا السابق يستقيل من فريق درجة ثانية

السبت، 01 أغسطس 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

جيامبييرو فينتورا

استقال جيانبييرو فينتورا من تدريب نادي ساليرنيتانا القابع في دوري القسم الثاني الإيطالي.

المدرب الذي فشل في إيصال إيطاليا إلى كأس العالم 2018، عجز عن الوصول بفريقه –السابق- ساليرنيتانا إلى ملحق الصعود للدوري الممتاز.

ورغم تقدمه في المباراة، إلا أن ساليرنيتانا خسر المواجهة الحاسمة أمام سبيزيا بهدفين مقابل هدف واحد أمس الجمعة، ليفقد حظوظه في لعب الملحق.

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وأنهى الفريق دوري القسم الثاني في المركز العاشر، برصيد 52 نقطة.

وكان كلاوديو لوتيتو رئيس النادي، قد ظهر في مقطع فيديو يسب خلاله فينتورا علنا، ويصف تغييراته بـ "المجنونة".

فينتورا (72 عاما) كان قد تولى تدريب كييفو فيرونا لفترة قصيرة عام 2018 عقب تجربته الفاشلة مع إيطاليا، إلا أن سلسلة من الهزائم وغياب الانتصارات دفعته إلى تقديم استقالته.

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