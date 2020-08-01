التشكيل - أرسنال وتشيلسي بالقوة الهجومية الضاربة.. و3 مدافعين لكل فريق

دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالثلاثي الهجومي الناري لفريقه نيكولاس بيبي وأليكساندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي يواجه أرسنال ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في السادسة والنصف مساء السبت.

ويلعب كل من جرانيت تشاكا وداني سيبايوس وميتلاند نيلس وهيكتور بيليرين في خط وسط المدفعجية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ديفيد لويز – روب هولدينج – كيران تيرني

الوسط: تشاكا – سيبايوس – نيلس - هيكتور بيليرين

الهجوم: بيبي – لاكازيت – أوباميانج

فيما دفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بأوليفيه جيرو لقيادة هجوم فريقه بجانب مايسون ماونت وكريستيان بوليسيتش.

ويلعب كل من جورجينيو وماتيو كوفاسيتش وريس جيمس وماركوس ألونسو في خط الوسط.

ويتواجد في الدفاع لأسود لندن كل من سيزار أزبليكويتا وكورت زوما وأنطونيو روديجر.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ويلي كابييرو

الدفاع: أزبليكويتا – زوما – روديجر

الوسط: جيمس - جورجينيو – كوفاسيتش – ألونسو

الهجوم: ماونت - جيرو - بوليسيتش

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