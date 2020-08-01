التشكيل - أرسنال وتشيلسي بالقوة الهجومية الضاربة.. و3 مدافعين لكل فريق

السبت، 01 أغسطس 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

جابريل مارتينيلي - أرسنال - تشيلسي - الدوري الإنجليزي

دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالثلاثي الهجومي الناري لفريقه نيكولاس بيبي وأليكساندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي يواجه أرسنال ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في السادسة والنصف مساء السبت.

ويلعب كل من جرانيت تشاكا وداني سيبايوس وميتلاند نيلس وهيكتور بيليرين في خط وسط المدفعجية.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات السبت 1 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. نهائي مرتقب بين أرسنال وتشيلسي تقارير: أرسنال المفضل لاستعارة كوتينيو.. برشلونة سيتحمل نصف راتبه مهاجم أرسنال السابق: رحيل أوباميانج؟ اضطررنا لترك أفضل من ارتدى قميصنا لبرشلونة

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ديفيد لويز – روب هولدينج – كيران تيرني

الوسط: تشاكا – سيبايوس – نيلس - هيكتور بيليرين

الهجوم: بيبي – لاكازيت – أوباميانج

فيما دفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بأوليفيه جيرو لقيادة هجوم فريقه بجانب مايسون ماونت وكريستيان بوليسيتش.

ويلعب كل من جورجينيو وماتيو كوفاسيتش وريس جيمس وماركوس ألونسو في خط الوسط.

ويتواجد في الدفاع لأسود لندن كل من سيزار أزبليكويتا وكورت زوما وأنطونيو روديجر.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ويلي كابييرو

الدفاع: أزبليكويتا – زوما – روديجر

الوسط: جيمس - جورجينيو – كوفاسيتش – ألونسو

الهجوم: ماونت - جيرو - بوليسيتش

اقرأ أيضا:

موعد عودة بنشرقي وأوناجم إلى مصر

قائمة المصري لمواجهة الزمالك

رونالدو يخرج من سباق الحذاء الذهبي

قصة كفاح ريكاردو كالافيوري

توخيل ينفعل على صحفي بعد التتويج بكأس الرابطة

في إنجلترا كأس إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: يونايتد يحدد سعر سانشيز لإنتر 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الكأس - أرسنال (0) - (1) تشيلسي.. تسديدة جديدة وتصدي من مارتينيز 28 دقيقة | أوروبا
هل تذكرون فينتورا؟ مدرب إيطاليا السابق يستقيل من فريق درجة ثانية 54 دقيقة | أوروبا
التشكيل - أرسنال وتشيلسي بالقوة الهجومية الضاربة.. و3 مدافعين لكل فريق ساعة | أوروبا
تلميح لـ مانشستر سيتي؟ فيران: أتعلم الإنجليزية وجاهز لتحدٍ أكبر ساعة | أوروبا
رسميا - تحديد موعد استئناف الدوري المصري للكرة النسائية ساعة | مصر
مدرب هوراكان: بعثت رسالة لـ داني أوزفالدو لضمه ولم يرد عليّ مطلقا 2 ساعة | أمريكا
العراقي وأموتو ووادي في قائمة المصري ضد الزمالك.. وغياب طقطق وسيمبوري 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك