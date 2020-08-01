رسميا - تحديد موعد استئناف الدوري المصري للكرة النسائية

أعلن اتحاد الكرة المصري الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية بعد توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد المصري موعد الأول من شهر أكتوبر المقبل من أجل استئناف موسم 2019-20 لدوري الكرة النسائية.

وكشفت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام على الكرة النسائية أنه سيتم إعداد جدول لإجراء مسحات كورونا لأعضاء فرق الدوري "من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء التدريبات".

ومن المنتظر أن يتحدد عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، موعد بداية التدريبات ومواعيد استئناف الدوري "على أن ينتهي خلال شهر".

ويتبقى 5 أسابيع من بطولة دوري الكرة النسائية، ويتصدر قمة الترتيب وادي دجلة برصيد 29 نقطة، وفي المركز الثاني يأتي كفر سعد برصيد 24 نقطة.

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