مدرب هوراكان: بعثت رسالة لـ داني أوزفالدو لضمه ولم يرد عليّ مطلقا

السبت، 01 أغسطس 2020 - 16:43

كتب : FilGoal

دانييل أوزفالدو بقميص روما الإيطالي

اعترف إسرائيل دامونتي المدير الفني لـ هوراكان الأرجنتيني رغبته في ضم دانييل أوزفالدو لتدعيم هجوم الفريق.

أوزفالدو رحل عن فريق بانفيلد الذي أعاده مجددا للملاعب بعد غياب 3 سنوات عقب نهاية الموسم في الأرجنتين.

دامونتي قال لـ "Por Siempre Globo" الأرجنتينية: "عندما لم يكن يُعرف إن كان سيبقى مع بانفيلد أم لا، بعثت رسالة لداني ولم يرد عليّ مطلقا".

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وتابع "لم يحدث شيئا، هو لاعب رائع ولا زال صغيرا من أجل أن يأتي للنادي".

وأضاف "أقول دائما أن العودة لهوراكان يجب أن تكون مستعدا لها، إذا أراد العودة سوف أجلس أتناول القهوة غدا دون أي مشكلة".

وأتم "لكنه عليه أن يبدي رغبته في الانضمام لنا".

أوزفالدو ترك بانفيلد بعد لم يرد على اتصالات النادي طيلة 14 يوما متتالية ولم يظهر في التدريبات.

وظهر داني مؤخرا ليعلن عن ألبوم جديد سيصدره عبر فيديو وظهر فيه يدخن سجائر.

وبدأ أوزفالدو البالغ 34 عاما مسيرته الرياضية مع هوراكان قبل أن يحترف في القارة العجوز مرتديا قمصان إنتر وروما ويوفنتوس وتورينو والمنتخب الإيطالي.

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