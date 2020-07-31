بن رحمة يحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بـ الدرجة الأولى الإنجليزية

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 14:26

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة - بيرنتفورد

فاز الجزائري سعيد بن رحمة لاعب بيرنتفورد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" لشهر يوليو 2020.

كما فاز الأرجنتيني مارسيلو بييلسا بجائزة أفضل مدرب في الشهر ذاته بعدما قاد ليدز يونايتد للتتويج باللقب والعودة للدوري الإنجليزي.

بن رحمة سجل 6 أهداف من بينها هاتريك في شباك ويجان وصنع هدفا في 8 مباريات.

أخبار متعلقة
الانتصار لم يكن كافيا.. فولام يقصي كارديف من أجل بريميرليج هدفان ولا أروع ينصران فولام على كارديف في ملحق الصعود الإنجليزي طائر الجريفن يقتل البجعة.. برينتفورد يُدمر سوانزي ويحلق لنهائي ملحق الدوري الإنجليزي أيو "الشرير والطيب" يخطف أسبقية صغيرة لـ سوانزي في ملحق الصعود

الجزائري قال عقب الفوز بالجائزة: "أنا سعيد حقا للفوز بهذه الجائزة وأن أدائي ساعد الفريق على إنهاء الموسم بقوة".

وتابع "هناك روح جيدة حقا في برينتفورد وهذا يساعدني على تقديم أفضل ما لدي".

وأتم "يجب أن أشكر توماس فرانك (المدير الفني) أيضا على الثقة التي يوليها لي. آمل أن نتمكن الآن من إنهاء الموسم بأسلوب جيد".

وحصد بن رحمة أيضا جائزة أفضل هدف في الشهر والذي سجله في شباك ديربي كاونتي.

بن رحمة سجل 17 هدفا وصنع 10 في 45 مباراة هذا الموسم.

وسيلتقي بيرنتفورد مع فولام يوم الثلاثاء المقبل 4 أغسطس في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

ولم يلعب بيرنتفورد من قبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا:

منافس الزمالك والإسماعيلي – أحداد يتالق في فوز الرجاء

طلعت يوسف لـ في الجول: عدم حضور المحترفين يصعب موقفنا

الكشف عن مستقبل تياجو ألكانتارا

سكاي: توتنام لا يرغب في بيع لاعبه

"فيفا خاطبنا رسميا بتمديد عملنا لـ 4 أشهر"

سعيد بن رحمة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى شامبيونشيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الأغلى في تاريخ البارتينوبي.. أوسيمين إلى نابولي 2 دقيقة | أوروبا
تقرير: الشرطة الإيطالية توقف بروزوفيتش تحت تأثير الكحول 25 دقيقة | أوروبا
سكاي: ممثلو مدافع ليل في إنجلترا للتفاوض مع إيفرتون ومانشستر يونايتد 35 دقيقة | أوروبا
رانكيك يترك ريد بول بالتراضي 43 دقيقة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: ميلان يحدد خياره الأول في الدفاع ساعة | أوروبا
انتهى اهتمام كبار أوروبا؟ رسميا - لايبزج يعلن تجديد عقد أوباميكانو ساعة | أوروبا
مهاجم أرسنال السابق: رحيل أوباميانج؟ اضطررنا لترك أفضل من ارتدى قميصنا لبرشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي
بن رحمة يحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بـ الدرجة الأولى الإنجليزية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك