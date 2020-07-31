بن رحمة يحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بـ الدرجة الأولى الإنجليزية
الجمعة، 31 يوليه 2020 - 14:26
كتب : FilGoal
فاز الجزائري سعيد بن رحمة لاعب بيرنتفورد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" لشهر يوليو 2020.
كما فاز الأرجنتيني مارسيلو بييلسا بجائزة أفضل مدرب في الشهر ذاته بعدما قاد ليدز يونايتد للتتويج باللقب والعودة للدوري الإنجليزي.
بن رحمة سجل 6 أهداف من بينها هاتريك في شباك ويجان وصنع هدفا في 8 مباريات.
الجزائري قال عقب الفوز بالجائزة: "أنا سعيد حقا للفوز بهذه الجائزة وأن أدائي ساعد الفريق على إنهاء الموسم بقوة".
وتابع "هناك روح جيدة حقا في برينتفورد وهذا يساعدني على تقديم أفضل ما لدي".
وأتم "يجب أن أشكر توماس فرانك (المدير الفني) أيضا على الثقة التي يوليها لي. آمل أن نتمكن الآن من إنهاء الموسم بأسلوب جيد".
🏆 @Benrahma2 reacts to his @SkyBetChamp Player of the Month prize#BrentfordFC pic.twitter.com/qQDQwRydoR— Brentford FC (@BrentfordFC) July 31, 2020
وحصد بن رحمة أيضا جائزة أفضل هدف في الشهر والذي سجله في شباك ديربي كاونتي.
بن رحمة سجل 17 هدفا وصنع 10 في 45 مباراة هذا الموسم.
وسيلتقي بيرنتفورد مع فولام يوم الثلاثاء المقبل 4 أغسطس في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
ولم يلعب بيرنتفورد من قبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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