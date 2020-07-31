أكرم توفيق: أفضل الإعارة لو لن أشارك مع الأهلي باستمرار

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

قال أكرم توفيق لاعب الأهلي المعار إلى الجونة إنه يفضل الاستمرار في إعارته عن العودة لناديه لو لن يشارك بشكل مستمر في المباريات.

وقال أكرم توفيق لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "لو عودتي للأهلي لن تجعلني أشارك فأفضل الاستمرار معارا في الجونة لأستمر في اللعب".

وواصل "لا أفرض شروطي على الأهلي كل ما اريده اللعب باستمرار فقط".

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وعن اللعب كظهير أيمن في الأهلي قال: "ليس مركزي أجيد اللعب في خط الوسط".

وسُئل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة عن كيف سيفكر لو قرر الأهلي رحيله نهائيا أجاب "سأفكر أول شيء في الاحتراف".

وبسؤاله هل فاوضه الزمالك أجاب "لم يحدث".

وأكد أحمد حمدي لاعب الأهلي المعار للجونة أنه لا يفكر الآن في رفض الأهلي سابقا احترافه في أودينيزي الإيطالي.

وقال: "هذا أصبح من الماضي ولا أشغل بالي به والآن أركز على مسيرتي مع الجونة".

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