باسم علي وإسلام محارب يتحدثان عن الخوف من الموت ضد الترجي.. وأسباب الرحيل من الأهلي

استعاد باسم علي وإسلام محارب لاعبا الجونة والأهلي السابقين ذكريات نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 ضد الترجي في ملعب رادس والذي خسره الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

وقال إسلام محارب عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "مباراة الترجي أصعب مواجهة شاهدتها في حياتي من حيث الأجواء وكل شيء حدث فيها".

وواصل "سافرنا قبل اللقاء بخمسة أيام وخارج الفندق كانت تحدث أشياء غريبة، المسافة للملعب كانت 40 دقيقة كنا نذهب تلك المرة خلال ساعتين".

وأضاف "الترجي جعل فرق الناشئين تتدرب في نفس وقت مران الأهلي وكنا نمكث في غرفة الملابس ننتظر نهاية المران الخاص بهم".

وتابع "بالإضافة لإلقاء قنابل صوت والحجارة علينا والسباب المستمر لنا وبدأنا نشعر بالخوف، لم يكن هناك لاعبين كبارو يوجهوننا عدا وليد سليمان وعاشور وإكرامي، وفكرة وجود اثنين كبار وسط 11 لاعبا في الملعب هما وليد وعاشور لم يكن لهما تأثيرا واضحا على البقية".

وقال باسم علي: "كنا نشعر لو توجنا باللقب إننا لن نعود إلى مصر، كنت أتمنى أن يتحدث أي شخص ويكشف ما حدث لأن الأجواء في لقاء الترجي لم تكن طبيعية".

ووعاد إسلام محارب وقال: "كان طبيعي ألا تقام تلك المباراة في تونس أو ألا تقام من الأصل".

الرحيل عن الأهلي

وعن الرحيل عن الأهلي قال محارب: "كنت أتمنى أن يتحدث أي شخص ويكشف ما حدث لأن الأجواء في لقاء الترجي لم تكن طبيعية".

واستدرك "عقد الأهلي مع الجونة ينص خلال 3 مواسم لو أراد عودتي فيمكن له ذلك وبمبلغ قليل وهذا يعطيني حافزا كبيرا، أشعر كأني معار وأعمل للعودة".

فيما قال باسم علي "لا أعتبر تجربتي في الأهلي فاشلة ربما سوء حظ بسبب كثرة الإصابات".

وواصل "قصرت في حق نفسي وحسين عبد الدايم مدرب الأحمال السابق في الأهلي نصحني كثيرا وبدأت أهتم بنفسي أكثر ولكن حدث ذلك في الستة أشهر الأخيرة لي مع الأهلي، لو بدأت الاهتمام مبكرا ربما كان حدث فارق".

وتابع " طموحي بالطبع العودة للأهلي وحاليا أشعر بالراحة في الجونة ويوفر لنا كل الإمكانيات، لم يتحدث معي أي شخص من الأهلي حتى الآن وحينما يطلبني الأهلي أنا تحت أمر النادي في أي وقت".

وعن مدرب الفريق الأسبق والحالي للزمالك باتريس كارتيرون قال باسم علي: "مدرب جيد واحتاج لدعم، لو حدث دعم للفريق مثل الآن لكان حقق نتائج جيدة".

أما عن الدوري الذي يتصدره الأهلي حاليا أتم باسم علي حديثه "الدوري محسوم من الصعب للغاية أن يخسر الأهلي، الفريق لو تعادل أو خسر لقاء النادي يُصبح كأن هناك جنازة بداخله".

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