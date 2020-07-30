رومينيجيه: أثق في اعتزال ألابا مع بايرن.. يذكرني ببيكنباور

يشعر كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ بالتفاؤل حيال قدرة ناديه على إقناع ديفيد ألابا الظهير الأيسر بالبقاء وعدم الرحيل.

وقال رومينيجيه لشبكة "سكاي سبورتس" في فرعها الألماني اليوم الخميس: "يجب أن أقول أن ألابا حظي بموسم رائع لقد لعب كقلب دفاع بسبب الضرورة وكثرة الإصابات ولعب جيدا".

وأكمل "هو كان يتولى المسؤولية مثل مدير الدفاع هو لاعب هام جدا جدا لنا".

وأضاف "أنا متفاؤل بأننا في نهاية المطاف سنجد حلا وديفيد سينهي مسيرته معنا، لقد قلت دائما أنه فرانز بيكنباور الأسود".

وأردف "هو أول لاعب يلعب في ذلك المستوى مثل بيكنباور".

وأتم "لقد تطور ألابا على المستوى الشخصي كثيرا أيضا".

صاحب الـ28 عاما انضم لبايرن في عام 2008 وأعير لهوفنهايم لستة أشهر في عام 2011 ومنذ ذلك الحين يتواجد مع الفريق البافاري.

وطبقا لتقارير صحفية سابقة فإن ألابا يود الانتقال للدوري الإسباني عن طريق ريال مدريد أو برشلونة.

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