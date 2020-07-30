الانتصار لم يكن كافيا.. فولام يقصي كارديف من أجل بريميرليج

رد كارديف سيتي خسارته من فولام في لقاء الذهاب ولكن ذلك الانتصار لم يكن كافيا لحجز بطاقة التأهل لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي.

وفاز كارديف سيتي على فولام اليوم الخميس في ملعب كرافين كوتاج بهدفين لهدف في إياب نصف النهائي.

ولكن تأهل فولام للنهائي بفضل فوزه في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لاثنين.

افتتح كورتيس نيلسون أهداف اللقاء لصالح كارديف في الدقيقة الثامنة وأدرك فولام التعادل سريعا جدا عن طريق نيسكينز كيبانو عقب دقيقة وحيدة فقط.

هدف كان وزنه بطاقة التأهل للنهائي.

وفي الدقيقة 47 سجل البديل ليي توملين هدفا ثانيا لكارديف.

ولم يستطع كارديف زيارة الشباك مرة ثالثة لإجبار فولام على اللجوء لأشواط إضافية.

وبالتالي تأهل فولام للنهائي الذي سيقام في الرابع من شهر أغسطس المقبل في ملعب ويمبلي ضد برينتفورد الذي تغلب على سوانزي سيتي في نصف النهائي الآخر.

وكان كلا الفريقين سقطا من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سويا.

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