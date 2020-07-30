الشامي يسابق الزمن ليلحق بلقاء المصري.. ودونجا حزين للغياب ولكن

الخميس، 30 يوليه 2020 - 22:17

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

كشف محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي على سعيه للحاق بلقاء فريقه أمام المصري في الدوري المصري.

ويلعب الإسماعيلي أمام المصري في الـ 14 من شهر أغسطس المقبل في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

وقال الشامي: "أتمنى أن أكون جاهزا لمواجهة المصري".

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وأضاف في تصريحاته للصحفيين "خضعت لبرنامج تأهيلي بعد إصابتي بكدمة في القدم، وأسعى لاستعادة لياقتي قبل مباريات الدوري".

وتابع "الإسماعيلي فريق كبير والأندية الكبيرة دائما ما تقدر على تخطي كبواتها".

وأكمل حديثه قائلا: "ما زال أمامنا مشوار طويل في الدوري وسنسعى لإنهاء المسابقة في أفضل ترتيب ممكن".

وعلى الجانب ذاته، عبر محمود دونجا لاعب وسط الدراويش عن حزنه لغيابه عن لقاء المصري.

وأشار دونجا "طبيب الإسماعيلي نصحني بالراحة لمدة أسبوعين على الأقل قبل الانتظام في التدريبات الجماعية".

وأتم "سأبذل كل ما في وسعي من أجل اللحاق بلقاء المصري".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة، بينما المصري في المركز العاشر بـ 20 نقطة.

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