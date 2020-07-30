فخري: فايلر أخبر الشباب أنهم خارج الصورة الآن.. وعربي بدر يكشف "خدعة" التدريبات

كشف محمد فخري لاعب الأهلي الشاب تفاصيل حديث السويسري ريني فايلر مع مجموعة الشباب التي تدربت مع الفريق الأول مؤخرا.

وقال فخري: "فايلر اجتمع مع لاعبي الأهلي الشباب وأخبرنا بأننا لن نكون في الصورة في الفترة المقبلة".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "فايلر أخبرنا أن التركيز سيكون مع الفريق الأساسي وذلك بسبب بطولة إفريقيا بكل تأكيد".

وأشار "نحن تقبلنا بكل تأكيد حديث فايلر لأن الأهم هو مصلحة الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "فايلر أخبرنا بأننا مجموعة جيدة من اللاعبين وهو سعيد بتواجدنا في تلك الفترة".

وكشف فخري صانع الألعاب، وكذلك عربي بدر لاعب وسط الأهلي عن أسلوب فايلر في التدريبات والذي "يضع اللاعبين في أجواء المباريات الإفريقية".

وشرح عربي بدر " فايلر في التدريبات يسعى لوضع اللاعبين في أجواء المباريات الإفريقية، ويُعصب اللاعبين لوضعهم تحت الضغط".

واستمر "قد يكون هناك مخالفة واضحة أثناء التقسيمة، ولا يحتسبها لكي يُنرفز اللاعبين ويضعهم تحت احتمالية أن الحكم لن يحتسب لك كل شيء في المباراة".

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