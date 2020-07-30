كهربا يتغنى بـ ثنائي الأهلي الشاب ويكشف كواليس حديثه مع فايلر

الخميس، 30 يوليه 2020 - 20:22

كتب : FilGoal

جلسة بين فايلر وكهربا في مران الأهلي

تغنى محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي بالثنائي الشاب عربي بدر لاعب الوسط ومحمد فخري صانع الألعاب.

وقال كهربا: "عربي بدر ومحمد فخري لاعبان رائعان في التدريبات".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "الثنائي لا يخاف ويمتلك شخصية الأهلي. ثنائي صغير في السن ولكن بروح وشخصية الأهلي".

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وتابع "على المستوى الشخصي، الثنائي محترم للغاية. قميص الأهلي "مش أي حد يلبسه" والثنائي "متربي" داخل النادي ويعلم جيدا قيمة قميص الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "دورنا في الأهلي هو مساعدتهما وإيصال لهما ضرورة أن يجتهدا في التدريبات دائما. نحن أسرة واحدة ودائما ما نتحدث سويا".

وكشف كهربا تفاصيل حديثه مع فايلر في الجلسة التي جمعت بين الثنائي على مش مران الأهلي.

وأشار كهربا إلى "فايلر كان يتحدث معي عن بعض الواجبات الفنية المطلوبة مني".

وأردف "هو دائما يتحدث معي باستمرار ويساعدني بشكل كبير جدا يوميا ويطلب مني بعض الأمور المعينة لتنفيذها".

واستكمل "اليوم طلب مني بعض الأمور الفنية ودائما ما أسعى لتنفيذ المطلوب مني".

وأتم "فايلر يتحدث معي كثيرا و"يحفظني" العديد من الأمور لتنفيذها".

صاحب الـ 26 عاما سجل 3 أهداف وصنع مثلهم خلال ظهوره في 10 مباريات بقميص الأهلي.

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