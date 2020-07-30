تقرير: نظام جديد لـ الدوري الإيطالي موسم 2020-2021

كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن تغيير محتمل في نظام الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021.

الصحيفة الإيطالية قالت إن جابرييل جرافينيا رئيس رابطة الدوري الإيطالي يدرس إمكانية تغيير نظام المسابقة للموسم المقبل والذي يبدأ في نهاية سبتمبر المقبل.

وذلك من أجل تنسيق المواعيد مع بطولة يورو 2020 والتي تأجلت للصيف المقبل.

الاقتراح المدروس هو تقسيم أندية الدوري الإيطالي لـ 4 مجموعات تضم المجموعة 5 أندية، أو مجموعتين تضم الواحدة 10 أندية.

ومن ثم يتنافس أصحاب المراكز الـ 12 الأولى على اللقب بنظام الملحق، والـ 8 الأخيرة على الهبوط.

يأتي ذلك لتقليل عدد المباريات الـ 38 التي يخوضها كل فريق في الموسم وليتناسب مع البطولات القارية وكذلك ارتباطات المنتخب.

سعي الرابطة لنظام جديد للموسم المقبل يأتي بعد تصريحات أوريليو دي لاورينيتس مالك نابولي الذي كشف فيه "عمله مع الرابطة على إقامة نظام جديد للموسم المقبل لكسر احتكار يوفنتوس للقب الـدوري لـ 9 مواسم متتتالية".

يوفنتوس حقق لقبه التاسع ويأمل في بسط سيطرته في الفوز باللقب للنسخة العاشرة على التوالي بكل تأكيد.

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