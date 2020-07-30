4 لاعبين يتنافسون على لاعب العام في أستون فيلا.. ليس من بينهم تريزيجيه

الخميس، 30 يوليه 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه ضد أرسنال

طرح نادي أستون فيلا الإنجليزي أسماء 4 لاعبين، للجماهير من أجل التصويت على جائزة لاعب العام في الفريق.

ولم تشهد القائمة القصيرة التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي تواجد محمود حسن "تريزيجيه"، أو أحمد المحمدي.

وسيكون على جماهير أستون فيلا التصويت لأي من: القائد جاك جريليش، المدافع تيرون مينجز، لاعب الوسط دوجلاس لويز، وأخيرا المدافع إزري كونسا.

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ونجح أستون فيلا في ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

تريزيجيه صاحب الـ 25 عاما انضم لـ أستون فيلا مع بداية الموسم الماضي.

وسجل تريزيجيه 7 أهداف ونجح في الصناعة 3 مرات خلال ظهوره في 41 مباراة.

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