تقرير برتغالي: خيمينيز في طريقه لـ يونايتد.. ولفرهامبتون على أعتاب ضم بديله

فجرت شبكة RTP البرتغالية مفاجأة كبرى، بعدما زعمت لاقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي.

التقرير البرتغالي كشف اقتراب نادي ولفرهامبتون من التعاقد مع المهاجم باولينيو لاعب سبورتنج براجا البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ستكلف ولفرهامبتون 30 مليون يورو، والأمور أصبحت وشيكة للإتمام بالفعل، وفقا لمصادرها الخاصة.

المفاجأة لم تكن في اقتراب ولفرهامبتون من ضم باولينيو، ولكن في "اللاعب سيكون بديلا لـ خيمينيز الذي أصبح في طريقه للانضمام لـ مانشستر يونايتد"، وفقا للتقرير البرتغالي.

راؤول خيمينيز صاحب الـ 29 عاما انضم لـ ولفرهامبتون في 2018 على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يتمم النادي الإنجليزي ضمه بشكل نهائي.

المهاجم المكسيكي تألق الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 10 خلال ظهوره في 53 مباراة في كل البطولات.

وكانت تقارير إنجليزية وفرنسية في وقت سابق ربطت اسم خيمينيز بالانتقال لـ أرسنال في حالة عدم تجديد عقد بير أوباميانج، إلى جانب ربطه بـ يونايتد أيضا.

أما باولينيو، مهاجم سبورتنج براجا "الذي أصبح على أعتاب ارتداء قميص ولفرهامبتون" سجل 25 هدفا وصنع 9 خلال ظهوره في 48 مباراة.

المهاجم البرتغالي صاحب الـ 27 عاما انضم لـ براجا في 2017 قادما من جيل فيستي البرتغالي.

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