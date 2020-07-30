أولمبياد طوكيو قد يقام بعدد محدود من الجماهير

قد تقام دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو أمام عدد محدود من الجماهير للحد من انتشار فيروس كورونا، حسب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة.

وتقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، لتقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل 2021.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إنهم ملتزمون باقامة المنافسات في عام 2021.

واستبعد موتو تام إلغاء أو تأجيل الأولمبياد، مشددا على تركيز الجميع على إقامة المنافسات العام المقبل.

وأوضح أن منافسات الأولمبياد قد تقام أمام عدد محدود من الجمهور لمنع انتشار الفيروس.

وكان يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو قد أوضح أن بلاده ستتمكن من تنظيم الأولمبياد حين يتم توافر لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال موري في تصريحات للتليفزيون الياباني قبل أيام: "توافر لقاح مضاد للفيروس سيكون أساسيا للتمكن من إقامة الأولمبياد".

ورفض موري فكرة إقامة الأولمبياد بدون جماهير، موضحا أن الجمهور جزء اساسي من الرياضة.

لكنه أبدى تفهمه لإمكانية إجراء منافسات الأولمبياد بأعداد محدودة من المشجعين قائلا "إذا كانت هذه الطريقة الوحيدة لإقامة الأولمبياد عندها سنفكر في الأمر".

الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أفصح من قبل عن رغبته في تفادي إقامة الأولمبياد بدون جماهير.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في مارس الماضي الموعد الجديد لانطلاق أولمبياد طوكيو بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة وحكومة اليابان.

وتم اتخاذ القرار بتأجيل أولمبياد طوكيو عام 2020 بسبب المخاطر الصحية بانتشار فيروس كورونا.

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