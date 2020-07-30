إندبندنت: المدعي العام السويسري يبدأ إجراءات جنائية ضد إنفانتيو بسبب مزاعم فساد

الخميس، 30 يوليه 2020 - 15:06

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

بدأ المدعي العام السويسري إجراءاته الجنائية ضد كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومايكل لاوبر النائب العام السويسري.

ويأتي ذلك لمراجعة المعاملات بين إنفانتينو ولاوبر وسط مزاعم فساد حول الهيئة المنظمة لكرة القدم.

وكشفت صحيفة إندبندنت أنه قد تم تعيين مدع خاص الأسبوع الماضي للنظر في المعاملات بين الثنائي بسبب اجتماع غير معلوم في يونيو 2017.

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وتقدم مايكل لاوبر النائب العام السويسري باستقالته الأسبوع الماضي بسبب اتهامه بقضية فساد.

وأوضح التقرير أن السلطة المشرفة على المدعين العامين الفدراليين في سويسرا قد أعلنت اليوم الخميس أن ستيفان كيلر المدعي الخاص الذي تم تعيينه لمراجعة الشكاوى الجنائية قد وجد مؤشرات على سلوك إجرامي.

وتتعلق تلك المؤشرات بالاجتماعات غير المكشوف عنها، وتم الكشف عن اجتماع سري بين لاوبر وإنفانتينو بعدما كذب على مشرفيه.

وأشار التقرير إلى الشروع في الإجراءات القانونية ضد الثنائي بالإضافة إلى رينالدو أرنولد كبير المدعين العامين في سويسرا.

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