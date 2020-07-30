دوري السلة الأمريكي بلا كورونا

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة، سلبية جميع الفحوصات التي أجريت فيما يخص فيروس كورونا قبل استئناف البطولة.

ويستأنف دوري كرة السلة الأمريكي موسمه يوم الخميس في أورلاندو بعد أربعة أشهر ونصف من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأفادت رابطة NBA يوم الخميس أن فحوصات 344 لاعبا أثبتت عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

وتقام المباريات داخل منتجع ديزني وورلد، فقد ساعد وجود العديد من الفنادق والملاعب بالمنتجع على عزل الفرق عن العالم الخارجي لمنع انتشار الفيروس.

وتعود منافسات الدوري الأمريكي بلقاء يوتا جاز ضد نيو أورليانز بليكانز ومباراة لوس أنجلوس كليبرز أمام لوس أنجلوس ليكرز.

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