بيراميدز والمقاصة يتفقان على ودية أخيرة قبل استئناف الدوري

الخميس، 30 يوليه 2020 - 14:36

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - المقاصة - محمد حمدي

أتم مسؤولي بيراميدز ومصر للمقاصة اتفاقهما على خوض مباراة ودية أخيرة قبل استئناف بطولة الدوري.

وأعلن بيراميدز، الاتفاق مع مصر للمقاصة على خوض مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل، في ختام استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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ويستأنف بيراميدز مبارياته في الدوري بملاقاة طنطا يوم 10 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ولعب بيراميدز 4 مباريات ودية حتى الآن. تعادل مع مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق، وفاز على الزمالك بهدف، وبذات النتيجة فاز في الودية الأولى على المصري، وتعادل ١-١ في وديته الثانية أمام المصري ببرج العرب.

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