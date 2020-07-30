رئيس نابولي: لماذا الإصرار على مواجهة برشلونة في مدينة تعاني مشاكل كبيرة

الخميس، 30 يوليه 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

نابولي - برشلونة

يصر أورييليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي أن مواجهة الإياب بين فريقه وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا يجب نقلها إلى البرتغال أو ألمانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد طلب ضمانات من وزارة الصحة الكتالونية بعد تصاعد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس نابولي: "أنا لا أفهم لماذا يجب أن نبقى في مدينة تعاني من مشاكل كبيرة".

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وأضاف في تصريحاته لقناة سكاي سبورت إيطاليا "ستكون مواجهة برشلونة رائعة مثلما هو الحال دائما".

وتابع "نسمع الشكوك والمخاوف القادمة من إسبانيا و(يويفا) لا يبالي".

وشدد "لا يوجد أحد يعرف كيف يدير المنظومة، ويجب أن نلعب المباراة خارج برشلونة".

وأوضح "إذا قرروا أن دوري أبطال أوروبا سيقام في البرتغال أو ألمانيا، إذا لماذا لا تقام تلك المباراة أيضا هناك؟".

وأتم تصريحاته "أنا لا أفهم لماذا الإصرار على إقامة المباراة في مدينة تعاني من مشاكل كبيرة".

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