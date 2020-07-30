تقرير: ليفربول يدرس ضم مدافع بورنموث

يدرس ليفربول إمكانية التعاقد مع لويد كيلي مدافع بورنموث لتعويض رحيل ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج، حسب تقارير إنجليزية.

لويد كيلي النادي : بورنموث ليفربول

وأعلن نادي ليفربول يوم الإثنين رحيل مدافعه الكرواتي إلى الفريق الروسي بعد 6 سنوات في صفوفه.

وأفادت جريدة إكسبرس أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز يفكر في ضم المدافع الشاب الذي يجيد في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ويبحث كلوب عن مدافع رابع يلعب في مركز قبل الدفاع، فقد أصبح لديه الآن فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجو جوميز فقط.

كما يملك أندي روبرتسون فقط في مركز الظهير الأيسر.

كيلي البالغ من العمر 21 عاما شارك في 9 مباريات فقط مع بورنموث في الموسم المنصرم، فقد عانى من بعض الإصابات.

وارتدى كيلي قميص منتخب إنجلترا دون 20 و21 عاما.

وكان المدافع الشاب قد انضم إلى بورنموث الصيف الماضي قادما من بريستول سيتي مقابل 9 ملايين يورو.

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