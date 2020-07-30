تقرير: ليفربول يدرس ضم مدافع بورنموث

الخميس، 30 يوليه 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورنموث

يدرس ليفربول إمكانية التعاقد مع لويد كيلي مدافع بورنموث لتعويض رحيل ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج، حسب تقارير إنجليزية.

لويد كيلي

النادي : بورنموث

ليفربول

وأعلن نادي ليفربول يوم الإثنين رحيل مدافعه الكرواتي إلى الفريق الروسي بعد 6 سنوات في صفوفه.

وأفادت جريدة إكسبرس أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز يفكر في ضم المدافع الشاب الذي يجيد في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر.

أخبار متعلقة
نجم إيفرتون السابق: صلاح وماني سيغادران ليفربول قريبا سولشاير: احتلال المركز الثالث خلف ليفربول وسيتي إنجاز رائع لوفرين يكشف ما شعر به عند الرحيل من ليفربول وترك صلاح ميرور: ليفربول سيتقدم بعرض لضم جناح ليستر

ويبحث كلوب عن مدافع رابع يلعب في مركز قبل الدفاع، فقد أصبح لديه الآن فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجو جوميز فقط.

كما يملك أندي روبرتسون فقط في مركز الظهير الأيسر.

كيلي البالغ من العمر 21 عاما شارك في 9 مباريات فقط مع بورنموث في الموسم المنصرم، فقد عانى من بعض الإصابات.

وارتدى كيلي قميص منتخب إنجلترا دون 20 و21 عاما.

وكان المدافع الشاب قد انضم إلى بورنموث الصيف الماضي قادما من بريستول سيتي مقابل 9 ملايين يورو.

طالع أيضا

الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم

رقم قياسي تاريخي في انتظار إيموبيلي

ثنائي أودينيزي في قائمة منتخب مصر للشباب

مرتضى: المشاكل منذ قدوم الخطيب

منافس بيراميدز يعترض على إقامة الكونفدرالية في المغرب

ليفربول لويد كيلي بورنموث لوفرين
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
إندبندنت: المدعي العام السويسري يبدأ إجراءات جنائية ضد إنفانتيو بسبب مزاعم فساد 27 دقيقة | أوروبا
دوري السلة الأمريكي بلا كورونا 29 دقيقة | رياضات أخرى
بيراميدز والمقاصة يتفقان على ودية أخيرة قبل استئناف الدوري 58 دقيقة | الدوري المصري
رئيس نابولي: لماذا الإصرار على مواجهة برشلونة في مدينة تعاني مشاكل كبيرة ساعة | أوروبا
تقرير: ليفربول يدرس ضم مدافع بورنموث ساعة | أوروبا
تقرير يوناني: أولمبياكوس يريد رمضان صبحي مقابل مليون و300 ألف يورو ساعة | أوروبا
3 غرز في رأس أحمد مدبولي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك"
قد ينال إعجابك