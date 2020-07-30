3 غرز في رأس أحمد مدبولي

أجرى الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي، جراحة بثلاث غٌرز في رأس أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق.

وتعرض مدبولي لإصابة أثناء المشاركة مع فريقه في المباراة الودية أمس الأربعاء أمام مصر للمقاصة.

إصابة مدبولي استوجبت جراحة بثلاث غرز في رأسه، على أن يعود لتدريبات الفريق بعد نهاية إجازة عيد الأضحى مباشرة.

كان الجهاز الفني للإسماعيلي قد منح اللاعبين إجازة حتى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك للاعبين.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع فريق مصر للمقاصة بهدف لكل فريق في مباراة ودية أمس الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.

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