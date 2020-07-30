لاسارتي: لا أرى جريزمان مرتاحا في برشلونة

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواني السابق للنادي الأهلي، عن أنطوان جريزمان لاعب برشلونة.

وقال لاسارتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "من الصعب ملاحظة تواجد أنطوان جريزمان في برشلونة بالوقت الحالي".

وأضاف "جريزمان شخص إيجابي بطبعه دائما، لكنني لا أراه مرتاحا في برشلونة بالوقت الحالي".

مدرب جريزمان السابق في ريال سوسيداد أتبع "لا أعرف إن كانت المشكلة في عدم انسجام جريزمان مع برشلونة أو مع المدينة، لكنني لا أستطيع ملاحظة وجوده".

أنطوان جريزمان انضم لبرشلونة بداية الموسم الجاري قادما من أتليتكو مدريد.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 46 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 15 هدفا وصنع أربعة آخرين.

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