راديو كتالونيا: يويفا يدرس تغيير مكان لقاء برشلونة ونابولي

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير مكان إقامة لقاء برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا، حسب راديو كتالونيا.

وأفادت الإذاعة الكتالونية أن انتشار الفيروس بقوة في المقاطعة جعل الاتحاد الأوروبي يفكر في نقل المباراة من ملعب كامب نو.

وطلب يويفا من إدارة الصحة في كتالونيا تقريرا حول حالة الوباء هناك بعد تفعيل البروتوكول الصحي في المدن التي يتم لعب مباريات دوري أبطال أوروبا فيها.

قرار يويفا الذي سيتم إصداره في نهاية هذا الأسبوع سيعتمد على رد السلطات الإسبانية.

سيكون البديل هو إقامة المباراة مدينة لشبونة البرتغالية التي تستضيف مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

في الوقت الحالي، تؤكد السلطات الصحية الكاتالونية أن المباراة يمكن لعبها في برشلونة.

وتستند في ذلك على وجود السياح بشكل طبيعي في العاصمة الكاتالونية، وإلغاء قرارات حظر الدخول منذ فترة.

من جهته، يثق نادي برشلونة في إقامة اللقاء على ملعبه.

وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب بإيطاليا قبل توقف منافسات الرياضة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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