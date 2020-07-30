ساري: يوفنتوس في حاجة إلى الراحة الآن

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس أنه مستعد للعب مباراته الختامية بالدوري أمام روما بفريق تحت 23 عاما.

وكان يوفنتوس قد خسر أمام كالياري بهدفين دون رد في الجولة قبل الأخيرة من ختام الدوري الذي حسمه البيانكونيري بالفعل.

وقال ساري لـ DAZN: "المشكلة أننا الفريق الوحيد في أوروبا الذي سيتعين عليه اللعب خمس مرات في 12 يوما".

وتابع "سنرى كيف سنكون غدا وما إذا كان علينا إرسال فريق تحت 23 عاما بالكامل في عطلة نهاية الأسبوع، حتى يحصل الجميع على قسط من الراحة".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليون في 7 أغسطس المقبل بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

وعن الخسارة أمام كالياري أوضح "تركنا 9 لاعبين بسبب الإصابات ومن الواضح أن هناك بعض الشكوك حول جاهزيتهم أمام ليون".

وشدد "يوفنتوس في حاجة إلى الراحة الآن قبل منافسات دوري أبطال أوروبا".

وعن مشاركة كريستيانو رونالدو أوضح "تحدثنا سويا وكان متحمسا للغاية وأراد أن يلعب، هو يعرف جسده بشكل أفضل من أي شخص آخر".

وكان رونالدو يسعى للفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي لكنه فشل في التسجيل بينما اتسع الفارق مع تشيرو إيموبيلي إلى 4 أهداف بعد تسجيله هدفا في مباراة لاتسيو أمس الأربعاء.

وأتم ساري تصريحاته "قمنا بعمل جيد أمام كالياري في بعض الأحيان لكننا لم نكمل التحركات بشكل سليم".

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