سبورت: إريك جارسيا وافق على ترك مانشستر سيتي.. وبرشلونة يضعه كأولوية

يضع برشلونة، إريك جارسيا المدافع الإسباني الشاب لمانشستر سيتي على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إريك جارسيا وافق بالفعل على ترك مانشستر سيتي والعودة لبرشلونة.

برشلونة يضع قلب الدفاع صاحب الـ19 عاما على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى حساب باو توريس مدافع فياريال.

وحسب الصحيفة، فإن مانشستر سيتي الآن بات مجبرا على التفاوض لأن اللاعب يريد العودة لبرشلونة.

ويأمل اللاعب في حسم الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والعودة لبرشلونة مجددا.

إريك جارسيا انضم لمانشستر سيتي تحت 17 سنة، عام 2017 قادما من ناشئين برشلونة، قبل أن يصعد للفريق الأول عام 2019 لأول مرة.

وشارك إريك جارسيا في 24 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات بين الفريق الأول وفريق الرديف. صنع فيهم هدفا واحدا.

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