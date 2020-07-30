كرة يد - مدرب الأهلي: رحيل ثنائي الفريق.. ونسعى للمنافسة على كل البطولات

الخميس، 30 يوليه 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

أبرز صور تتويج فريق الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس

كشف طارق محروس المدير الفني الجديد لفريق رجال كرة اليد بالأهلي عن رحيل اثنين من لاعبي الفريق.

وقال محروس في تصريحاته لقناة ناديه: "رحل محمود فايز وأحمد خيري بشكل رسمي عن الفريق بناء على طلب كل منهما".

وأوضح "محمود فايز يخوض تجربة احتراف في الشارقة الإماراتي، أما أحمد خيري فيرحل إلى الدوري الروماني".

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وتابع "كان اللاعبان قد حصلا على وعود الموسم الماضي بخوض تجربة الاحتراف وهذا حق لهم وفقا لرؤية كل منهم لمستقبله".

وشدد محروس "ليس من الطبيعي أن تجبر لاعب على الاستمرار معك دون رغبته فلن تحصل منه على النتيجة المطلوبة".

وأضاف مدرب الأهلي "نقوم بتدعيم الفريق بعدد من الصفقات ولكن لا تعتبر الصفقة ضمن صفوف الفريق إلا بعد توقيع عقود الاتحاد المصري لكرة اليد وفقا للوائح".

وكشف "تم الانتهاء من الاتفاق مع أحمد هشام سيسة ومحسن رمضان وجاري الاتفاق على بعض الصفقات الأخرى".

وكان الأهلي قد أعلن تولي طارق محروس مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب السويدي.

وعن احتمالية رحيل بعض اللاعبين قال محروس: "ننتظر أن ينتهي الموسم وسنقيم الأمر فهناك لاعبون كما يقال (تي شيرت الأهلي) كبير عليهم".

وشدد محروس "نسعى للمنافسة على كافة البطولات خلال الفترة المقبلة وتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته "نتدرب بشكل قوي استعدادا لاستئناف الموسم".

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