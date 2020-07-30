يوفنتوس يكشف قميصه الجديد

الخميس، 30 يوليه 2020 - 11:53

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - قميص يوفنتوس الجديد

كشف نادي يوفنتوس يوم الخميس، القميص الذي يرتديه الفريق في الموسم المقبل.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "يجتمع الفن والتقليد والأناقة والتميز والابتكار في قميص واحد أو بالأحرى أول قميص رسمي ليوفنتوس في موسم 2020/21 والذي كشفت عنه شركة أديداس".

وأضاف البيان "تظهر الخطوط السوداء والبيضاء والتي تقدم نفسها في شكل جديد وأكثر حداثة. تتمثل الإشارة إلى الفن المعاصر من خلال تصميم الخطوط في الأمام وعلى الأكمام مما يمنح الزي تصميما جديدا وجذابًا مع الحفاظ على الحمض النووي للنادي وكذلك عرض بداية حقبة جديدة".

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وتابع البيان "يضيف اللون الذهبي السائد في الزي لمسة من الأناقة في الخطوط وفي شعار النادي وفي تفاصيل الراعي.

كما يظهر التميز من خلال تقنيات HEAT.RDY و KEEP COOL التي تحافظ على جفاف اللاعبين طوال المباراة، بينما تقدم AEROREADY - FEEL READY فوائد مماثلة في النسخة طبق الأصل للقميص.

يوفنتوس توج قبل أيام بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.

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