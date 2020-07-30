كرة سلة - هيليوبوليس يوقع مع محترفة الأهلي

حصل نادي هيليوبوليس على توقيع إيتالي لوكاس اللاعبة الأنجولية من أصل أمريكي لخوض منافسات فريق السلة للموسم الجديد.

وبدأ نادي هيليوبوليس تدعيم صفوفه بعد التعاقد مع إيهاب الألفي المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد قام بتمديد تعاقد إيتالي لوكاس لتخوض المتبقي من منافسات الدوري للموسم الجاري حتى منتصف سبتمبر.

أما هيليوبوليس فأنهى اتفاقه بشكل رسمي لضم إيتالي لوكاس بداية من الموسم الجديد.

ولم يبدأ الأهلي حتى الآن مفاوضاته مع لاعبة محترفة بديلة لإيتالي في انتظار نهاية الموسم الجاري.

ويستأنف فريق السيدا مباريات الدوري يوم 13 من شهر أغسطس بإنهاء مرحلة المجموعات وتنتهي المسابقة في منتصف سبتمبر.

وكان الأهلي قد ضم إيتالي لوكاس في فبراير الماضي لتدعيم صفوف الفريق في مسابقة الدوري.

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