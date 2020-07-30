مران الأهلي – جلستان مع فايلر ومحاضرة وتقسيمة بين اللاعبين
الخميس، 30 يوليه 2020 - 11:41
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
أجرى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الخميس على ملعب مختار التتش.
وعقد فايلر محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على توجيه بعض اللاعبين، وكذلك تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.
وشهد مران الأهلي، قيادة توماس بينكيل مٌخطط الأحمال للفترة البدنية للتأهيل.
وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.
من جهة أخرى، عقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لمدة 10 دقائق في حضور عمرو مٌحب المترجم، وتحدثا حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يتطلب اللاعب تنفيذها.
فايلر عقد جلسة أخرى مع جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا لاعبا الفريق، وذلك لتوجيه بعض النصائح لهما بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما.
وأخيرا، أقام فايلر تقسيمة قوية، قسم فيها اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لاسئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي.
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