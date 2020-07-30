مران الأهلي – جلستان مع فايلر ومحاضرة وتقسيمة بين اللاعبين

أجرى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الخميس على ملعب مختار التتش.

وعقد فايلر محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على توجيه بعض اللاعبين، وكذلك تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.

وشهد مران الأهلي، قيادة توماس بينكيل مٌخطط الأحمال للفترة البدنية للتأهيل.















وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.

من جهة أخرى، عقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لمدة 10 دقائق في حضور عمرو مٌحب المترجم، وتحدثا حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يتطلب اللاعب تنفيذها.

فايلر عقد جلسة أخرى مع جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا لاعبا الفريق، وذلك لتوجيه بعض النصائح لهما بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما.

وأخيرا، أقام فايلر تقسيمة قوية، قسم فيها اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لاسئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي.

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