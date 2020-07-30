بعد غياب 23 عاما.. تشرين بطلا للدوري السوري ويُنهي سطوة 5 سنوات للجيش

الخميس، 30 يوليه 2020 - 11:13

كتب : أحمد العريان

تشرين بطلا للدوري السوري موسم 2019/2020

توج نادي تشرين بطلا للدوري السوري لأول مرة بعد غياب 23 عاما، وللمرة الثالثة في تاريخه.

وأنهى تشرين الدوري السوري برصيد 59 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الوثبة صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن حطين صاحب المركز الثالث.

اللقب هو الثالث في تاريخ نادي تشرين العريق، ولأول مرة لهم منذ موسم 1996/1997، كخامس أكثر الفرق تتويجا بالبطولة تاريخيا بالشراكة مع الوحدة والشرطة.

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وكسر تشرين هيمنة فريق الجيش السوري، والذي فاز بآخر خمس نٌسخ من بطولة الدوري، وبـ 6 نسخ إجمالا من آخر عشرة مواسم.

ويعد نادي الجيش هو الأكثر تتويجا بالدوري السوري تاريخيا برصيد 17 بطولة، ثم الكرامة بـ 8 بطولات، ويليهما الاتحاد برصيد 6 بطولات ثم جبلة برصيد 4 بطولات.

من جهة أخرى، حدد الاتحاد السوري لكرة القدم يوم 5 أغسطس المقبل، موعدا لخوض مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية العربية السورية، إذ يلتقي الساحل مع المجد في ملعب حمص، فيما يلتقي الجيش مع الوحدة في ملعب الفيحاء.

وسيقام نهائي البطولة يوم 10 أغسطس المقبل. بطل المسابقة يتأهل مباشرة إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

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