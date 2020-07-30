كهربا: أحب طريقة لعب فرجاني والسولية.. وفتحي أصعب مدافع واجهته

الخميس، 30 يوليه 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك - المقاولون العرب

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن اللاعبين الذي يحب طريقة لعبهم في الدوري المصري.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "أحب طريقة لعب فرجاني ساسي لاعب الزمالك".

وأضاف "كذلك أحب طريقة لعب عمرو السولية وصالح جمعة في الأهلي".

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وأكمل "أما على المستوى العالمي أحب كريستيانو رونالدو كثيرا".

ولعب كهربا رفقة فرجاني ساسي الموسم الماضي ضمن صفوف الزمالك.

وعن أصعب مدافع لعب ضده قال: "أحمد فتحي أصعب مدافع لعبت ضده، من الصعب المرور منه".

وانضم كهربا لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

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