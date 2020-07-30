كهربا: أحب طريقة لعب فرجاني والسولية.. وفتحي أصعب مدافع واجهته

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن اللاعبين الذي يحب طريقة لعبهم في الدوري المصري.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "أحب طريقة لعب فرجاني ساسي لاعب الزمالك".

وأضاف "كذلك أحب طريقة لعب عمرو السولية وصالح جمعة في الأهلي".

وأكمل "أما على المستوى العالمي أحب كريستيانو رونالدو كثيرا".

ولعب كهربا رفقة فرجاني ساسي الموسم الماضي ضمن صفوف الزمالك.

وعن أصعب مدافع لعب ضده قال: "أحمد فتحي أصعب مدافع لعبت ضده، من الصعب المرور منه".

وانضم كهربا لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

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