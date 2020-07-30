كهربا: لم أصل إلى 60% من مستواي مع الأهلي حتى الآن

يرى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أنه لم يصل لقمة مستواه مع الفريق الأحمر حتى الآن.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "مستواي مع الأهلي حتى الآن لم يصل لـ 60% ولا يزال أمامي الكثير لأقدمه مع الفريق".

وأضاف "لعبت 100 دقيقة فقط منذ قدومي، سجلت خلالهم ثلاثة أهداف وصنعت ثلاثة آخرين، لكنني ما زلت أنتظر المشاركة باستمرار وبصفة أكبر".

وأتم تصريحاته "مع المشاركة بشكل مستمر سوف أصل لمستوى أفضل بكثير مع الفريق".

وانضم كهربا لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

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