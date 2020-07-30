كهربا: لم أصل إلى 60% من مستواي مع الأهلي حتى الآن

الخميس، 30 يوليه 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - نادي مصر

يرى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أنه لم يصل لقمة مستواه مع الفريق الأحمر حتى الآن.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "مستواي مع الأهلي حتى الآن لم يصل لـ 60% ولا يزال أمامي الكثير لأقدمه مع الفريق".

وأضاف "لعبت 100 دقيقة فقط منذ قدومي، سجلت خلالهم ثلاثة أهداف وصنعت ثلاثة آخرين، لكنني ما زلت أنتظر المشاركة باستمرار وبصفة أكبر".

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وأتم تصريحاته "مع المشاركة بشكل مستمر سوف أصل لمستوى أفضل بكثير مع الفريق".

وانضم كهربا لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

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