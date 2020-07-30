صالح جمعة: شعرت بالإحراج من سعادة جماهير الأهلي بعد عودتي للتدريبات

الخميس، 30 يوليه 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

مران الأهلي - 9 يوليو 2020

كشف صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن شعوره بعد عودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى مع الفريق.

وقال صالح عبر قناة الأهلي: "جماهير الأهلي هي أكبر دافع للعودة مرة أخرى والمشاركة مع الفريق".

وأضاف "في يوم عودتي للتدريبات مؤخرا بعد فترة طويلة من الغياب، عدت للمنزل وتابعت ردود فعل الجماهير. كنت أشعر بالكسوف ومحرج من رد فعلهم وسعادتهم لمجرد عودتي للتدريبات".

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وأتم "أركز بأن تكون ثقة الجماهير تلك هي أكبر دافع لي للعودة من جديد في الفترة القليلة المقبلة".

صالح جمعة عاد لتدريبات الفريق الجماعية مؤخرا بعد فترة طويلة من الابتعاد بأمر من ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق.

ولم يشارك صاحب الـ26 عاما في أية مباراة رسمية مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات حتى الآن.

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