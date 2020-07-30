صالح جمعة: شعرت بالإحراج من سعادة جماهير الأهلي بعد عودتي للتدريبات

كشف صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن شعوره بعد عودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى مع الفريق.

وقال صالح عبر قناة الأهلي: "جماهير الأهلي هي أكبر دافع للعودة مرة أخرى والمشاركة مع الفريق".

وأضاف "في يوم عودتي للتدريبات مؤخرا بعد فترة طويلة من الغياب، عدت للمنزل وتابعت ردود فعل الجماهير. كنت أشعر بالكسوف ومحرج من رد فعلهم وسعادتهم لمجرد عودتي للتدريبات".

وأتم "أركز بأن تكون ثقة الجماهير تلك هي أكبر دافع لي للعودة من جديد في الفترة القليلة المقبلة".

صالح جمعة عاد لتدريبات الفريق الجماعية مؤخرا بعد فترة طويلة من الابتعاد بأمر من ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق.

ولم يشارك صاحب الـ26 عاما في أية مباراة رسمية مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات حتى الآن.

طالع أيضا

الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم

رقم قياسي تاريخي في انتظار إيموبيلي

ثنائي أودينيزي في قائمة منتخب مصر للشباب

مرتضى: المشاكل منذ قدوم الخطيب

منافس بيراميدز يعترض على إقامة الكونفدرالية في المغرب