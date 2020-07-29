محامي فيريرا: لا عقوبات على الزمالك والقضية أُغلقت تماما

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 23:53

كتب : FilGoal

فيريرا - الزمالك

قال جونزالو ألميدا محامي المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا إنه لا توجد عقوبات على الزمالك بعد سداد الغرامة وأن القضية أغلقت تماما.

وتحدث محامي فيريرا لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "بدأنا الإجراءات ضد الزمالك في شهر نوفمبر عام 2015 بطلب الحصول على مستحقات للمدرب ومساعديه الثلاثة".

وواصل "لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم أغلقت القضية تماما".

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وأضاف "كان ينبغي على الزمالك دفع الغرامة في عام 2018، وقام بدفعها قبل أسبوع والآن النادي ليس عليه عقوبات".

وأتم "العقوبة تتضمن سداد الزمالك لـ5% فائدة تأخير عن كل سنة منذ عام 2015".

وقضت لجنة الانضباط بدفع الزمالك لـ400 ألف دولار لفيريرا ومساعديه في وقت سابق.

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