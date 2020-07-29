كهربا: لن أرحل عن الأهلي حتى إذا كنت سأحمل الكرات.. أنا ابن "التالتة شمال"

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على أنه يريد الاستمرار في القلعة الحمراء حتى الاعتزال.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "الاحتراف؟ أنا محترف في النادي الأهلي. طموحي أن أستمر هنا لعشر سنوات وليس 4 فقط كما هو تعاقدي الحالي".

وأضاف "لن أرحل عن الأهلي حتى إذا كنت سأحمل كرات التدريب".

وأكمل "أنا ابن مدرجات (التالتة شمال) وكنت أذهب للمباريات لتشجيع اللاعبين والآن أنا لاعب في الأهلي".

وأتم تصريحاته "هدفنا الحالي والأهم هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، لأنها حلم الجماهير واللاعبين والإدارة وسنقاتل من أجل تحقيق هذا الحلم".

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