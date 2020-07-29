علي جبر: جددت لـ بيراميدز بدون تردد.. ونسعى للتتويج بالكونفدرالية

أوضح علي جبر مدافع نادي بيراميدز أن الفريق بات جاهزا لاستئناف مباريات الدوري بعد فترة الإعداد القوية والشاقة والتي خاضها اللاعبون.

علي جبر النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال جبر في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "الفريق يخطو مراحل إعداده بشكل تدريجي ويسير خطوة تلو أخرى نحو الاستعداد بكل قوة وظهر المستوى جيدا في المباريات الودية الأربعة، الشكل سيتحسن أكثر مع بدء المنافسات الرسمية والدوري".

وأشاد بحالة لاعبي الفريق وتركيزهم الشديد في التدريبات والمعسكر والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وخارجه، وظهر نتيجة ذلك الأداء داخل الملعب فنيا وبدنيا بصورة مميزة.

وعن مواجهة طنطا في بداية مشوار الفريق بالدوري أضاف: "بيراميدز لا ينظر لاسم المنافس ويرى أن كل لقاء في الدوري بثلاث نقاط ولابد من الفوز بها والتقدم في جدول ترتيب المسابقة، نحترم كل المنافسين وهدفنا اللعب بكل قوة حتى آخر لحظة ونسعى للفوز بكل النقاط المتاحة في الدور الثاني".

وواصل عن خوض نهائيات الكونفدرالية في المغرب قائلا: "كنت أتمنى أن تسير الأمور على طبيعتها وألا يدخل أي تعديل في شكل البطولة حتى المباراة النهائية لتقام جميعها ذهابا وإيابا ولكن بسبب الظروف الحالية سيضطر الفريق لعب مباراة واحدة في نصف النهائي أمام هوريا كوناكري".

وأكمل "القرار له ميزات تتمثل في خوض اللقاء بملعب جيد وفي أجواء مناسبة كما أن مباراة إياب نصف النهائي كانت ستكون في غينيا، والعيب أنها مواجهة واحدة وبها بعض المخاطر ولكن في النهاية بيراميدز هدفه اللقب ولا يخشى أي منافس وسيلعب تحت أي ظرف."

وتطرق للحديث عن تجديد عقده حتى 2024: "قرار التجديد لم يأخذ مني لحظة تفكير واحدة وقررت فورا الاستمرار مع النادي وتوقيع عقده الجديد لأنني أشعر بالراحة داخل النادي والإدارة توفر كل شيء للفريق واللاعبين والجهاز الفني والطموح موجود لدى الجميع بوضع بيراميدز في المكانة التي يستحقها والمنافسة على كل الألقاب".

وأتم "منتخب مصر هدف أساسي لي ويجب لأي لاعب أن يضع اللعب للمنتخب في مقدمة أولوياته، ومنذ سنوات طويلة كنت خيارا أساسيا لـ هيكتور كوبر وخضت معه كل المباريات وهدفي أن أكون الخيار الأول لجهاز المنتخب في الفترة المقبلة".

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