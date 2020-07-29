الجنايني: لا نشغل بالنا بتمديد فترة اللجنة الخماسية أو الرحيل.. ولن أستعين بقرض فيفا

قال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة إنه لا يشغل باله هو وأعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية بفكرة تمديد بقائهم أو رحيلهم.

وواصل في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء "لا نشغل بالنا بأي شيء ما نريده هو تسهيل مهمة من يلينا".

وأضاف "لدينا منتج قوي هو الدوري المصري ونريد تحقيق أقصى استفادة منه".

وبسؤاله عن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنظيره المصري قرضا دون فوائد مقابل 5 ملايين دولار أجاب "لن أستعين به".

وأكمل "لا أريد ترك أي أعباء مالية لمن سيتولى المهمة خلفنا".

وشدد "هناك منحة من فيفا قدرها مليون و500 ألف دولار لدعم الاتحادات وهذا شيء آخر".

وبسؤاله عن تسوية مستحقات اتحاد الكرة لدى الشركة الراعية له "برزنتيشن" علق "تم تسوية كل الأمور بشكل مُرض".

وأردف "تم الاتفاق كذلك على الحقوق التسويقية لخدمة تقنية الفيديو وعقب ثلاث سنوات سيمتلك اتحاد الكرة تلك الأجهزة الحديثة دون تحمل أعباء مالية إضافية".

وعن تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية وموعد بدء الدرجات الأدنى من الدوري أجاب الجنايني "نهدف لجعل الجمعية العمومية تضم 95 ناد".

وأردف "مسحات الدرجة الثانية ستبدأ بعد عيد الأضحى، وسنعلن بعد ذلك عن كل شيء يخص الدرجتين الثالثة والرابعة".

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