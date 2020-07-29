كهربا: كنت أريد العودة بعد أول أسبوعين من الاحتراف.. وسألت صلاح عن مواعيد التغييرات في سويسرا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 23:32

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - المصري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن رغبته في العودة إلى مصر بعد فترة قصيرة من خوضه تجربة الاحتراف مع لوزيرن السويسري.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "ذهبت إلى لوزيرن السويسري على سبيل الإعارة من إنبي، وكان النادي وقتها يهدف إلى شرائي ثم بيعي لتحقيق ربح مالي".

وأضاف "ولكني بعد أسبوعين فقط كنت أريد العودة إلى مصر".

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وواصل "جلست بديلا في أول مباراتين وكنت أشارك في دقائق قليلة في نهاية كل لقاء".

وتابع "اتصلت وقتها بمحمد صلاح الذي كان يلعب في صفوف بازل وسألته مازحا (ما هي مواعيد التغييرات هنا في الدوري السويسري)".

وأكمل "لكنه طلب مني التحلي بالصبر والانتظار ومن ثم سأحصل على فرصة للمشاركة".

وأردف "بالفعل بدأت في المشاركة ولعبت 8 مباريات متتالية سجلت خلالهم 7 أهداف".

وأتم تصريحاته "ولكن حدثت أزمة بيني وبين مدير الكرة في النادي وعدت مرة أخرى إلى إنبي".

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