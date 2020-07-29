كهربا: أصعب لحظة في حياتي عندما رحلت عن الأهلي

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "كنت أمارس كرة القدم دون علم والدي لأنني كنت ألعب دون ارتداء حذاء، وكنت أشارك في مركز حارس المرمى".

وأضاف "انتقلت إلى الأهلي بعدما ولعبت 5 سنوات مع الفريق الأحمر ولكن رحلت بعد دمج فرق الناشئين معا".

وواصل "أصعب لحظة في حياتي عندما رحلت عن الأهلي في الناشئين، لكني وعدت والدي بالعودة مرة أخرى للقلعة الحمراء".

وأكمل "انضممت إلى إنبي وفي أول موسم لي سجلت 34 هدفا، ثم تم تصعيدي للفريق الأول مع مختار مختار".

وأتم تصريحاته "كانت أول مباراة لي ضد الأهلي في كأس مصر وشاركت بسبب خروج محمد أبو العلا من معسكر الفريق لوفاة والدته ولعبت وقتها على وائل جمعة وفزنا بهدف رامي ربيعة في مرماه وبعد ذلك هزمنا الزمالك في النهائي وحققنا لقب كأس مصر".

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