الإنتاج الحربي: نرغب في تأجيل مواجهتي نادي مصر والأهلي.. واللاعبون لم يتدربوا منذ 11 يوما

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 22:57

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

يطالب خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي تأجيل مباراتي الفريق أمام نادي مصر والأهلي بسبب تأخر استعدادات الفريق لعودة الدوري.

الإنتاج الحربي أعلن منذ فترة إصابة 18 شخصا بين صفوفه بـ فيروس كورونا بالإضافة لـ مختار مختار المدير الفني سابقا.

وقال خالد مهدي "يتبقى 6 أو 7 حالات إيجابية بين لاعبي الإنتاج الحربي، وشُفي 11 لاعبا ومن المفترض أن نجري مسحة تأكيدية غدا، لكن لا أستطيع إعادة اللاعبين للتدريبات قبل ذلك".

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وواصل عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "لا أعرف كيفية الوصول لحل مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وأسعى لإجراء مسحة طبية في أحد المستشفيات على حساب النادي".

وأكمل "لن يحصل اللاعبون على أجازات لأن لدينا مباراة يوم 8 أغسطس مع نادي مصر واللاعبون دون أي تدريب منذ 11 يوما".

وأردف "نسعى لعودة اللاعبين للتدريبات يوم السبت المقبل دون الحصول على إجازة العيد".

وطالب "من الصعب أن نخوض مباراة نادي مصر، رغبتنا تأجيل مباراتي نادي مصر والأهلي يومي 8 و14 أغسطس المقبل".

وشدد "سنطبق عقوبات كبيرة لم تُحدد بعد حال تهاون أحد اللاعبين وتعرض للإصابة مجددا بـ فيروس كورونا".

وأتم "لو لم يحدث استجابة بعد العيد لطلبنا، سنرسل فاكسا رسميا لاتحاد الكرة".

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