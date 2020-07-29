اتحاد الكرة يعلن تسوية مستحقاته لدى شركة "برزنتيشن" وتسويق الـVAR

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسوية مستحقاته لدى الشركة الراعية له "برزنتيشن".

وأوضح البيان أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اجتمع أكثر من مرة مع زكي عبد الحميد العضو المنتدب للشؤون التجارية لـ"برزنتيشن" وتم الاتفاق على تسوية المستحقات ما أنعش خزينة اتحاد الكرة.

كما تم الاتفاق على توسيع الشراكة بين الجانبين إذ سيتم تسويق خدمة تقنية "VAR" أو حكم الفيديو في مباريات المسابقات المحلية.

وأوضح البيان أن ذلك الاتفاق من شأنه توفير على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية.

وجاء البيان كالتالي:

قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني بتسوية الأزمة التي حدثت مؤخرا مع شركة برزينتيشن سبورت الشركة الراعية لحقوق الاتحاد ، وذلك من خلال سي رئيس الاتحاد المصري وزكي عبد الحميد العضو المنتدب للشئون التجارية لشركة برزينتيشن سبورت على تسوية المستحقات السابقة مما أنعش خزينة الاتحاد بجزء كبير من مستحقاته لدى الشركة.

كما اتفق الجانبان على توسيع إطار التعاون والشراكة بينهما ، حيث توصلا إلى اتفاق جديد يقضي بتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية ، وهو الاتفاق الذي من شأنه سيوفر على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية الحديثة.

وكان الاتحاد المصري قد سبق أن أعلن عن تحمله لنفقات تقنية VAR بهدف رفع مستوى المسابقات المحلية من خلال مشروع طموح يستهدف تملك أحدث أجهزة وأدوات التقنية بعد ثلاث سنوات وفق سياسة التملك التأجيري.لسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وقيادات الشركة وتوجت بالاجتماع الأخير الذي شهد اتفاقا بين السيدين عمرو الجناين

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