طائر الجريفن يقتل البجعة.. برينتفورد يُدمر سوانزي ويحلق لنهائي ملحق الدوري الإنجليزي

في وداعية الملعب العريق اغتال طائر الجريفن صاحب الأقدام التي تشبه أقدام الأسود بجعة سوانزي.

وانتصر برينتفورد على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف لهدف في إياب نصف نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي في ملعب جريفن بارك.

وتأهل برينتفورد للنهائي الذي سيقام في ملعب ويمبلي العريق في الرابع من شهر أغسطس المقبل لتحديد المتأهل الثالث للدوري الإنجليزي رفقة ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون.

وتغلب برينتفورد على سوانزي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين لينتظر ملاقاة الفائز من فولام وكارديف سيتي في النهائي.

افتتح أولي واتكينز أهداف اللقاء في الدقيقة 11 وأضاف إيميليانو ماركونديس الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط.

وفي الدقيقة 46 سجل بريان مبويمو الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وقلص ريان بروستر النتيجة بهدف أول لسوانزي في الدقيقة 78.

وكانت هذه هي المباراة الأخيرة التي ستقام في ملعب برينتفورد جريفن بارك والذي أنشئ عام 1904 إذ أن الفريق سينتقل لملعبه الجديد بداية من الموسم المقبل.

ولم يسبق لبرينتفورد اللعب في بريميرليج طوال تاريخهم أبدا.

فيما لعب برينتفورد في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي قبل انطلاق حُقبة بريميرليج وكان آخر ظهور لهم فيه في موسم 1946-1947.

وهبط سوانزي سيتي للدرجة الأولى الموسم الماضي والآن سيتعين عليه البقاء لموسم آخر في شامبيونشيب.

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