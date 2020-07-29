طائر الجريفن يقتل البجعة.. برينتفورد يُدمر سوانزي ويحلق لنهائي ملحق الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 22:43

كتب : FilGoal

برينتفورد سيتي

في وداعية الملعب العريق اغتال طائر الجريفن صاحب الأقدام التي تشبه أقدام الأسود بجعة سوانزي.

وانتصر برينتفورد على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف لهدف في إياب نصف نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي في ملعب جريفن بارك.

وتأهل برينتفورد للنهائي الذي سيقام في ملعب ويمبلي العريق في الرابع من شهر أغسطس المقبل لتحديد المتأهل الثالث للدوري الإنجليزي رفقة ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون.

أخبار متعلقة
المدير الرياضي لـ ميلان: بدأنا في تجديد عقود إبراهيموفيتش وهاكان ودوناروما ميلان "يطير" برباعية في شباك سامبدوريا.. وإيموبيلي يضع قبضته على الحذاء الذهبي كشاف يونايتد السابق يكشف سبب عدم انضمام بوليسيتش للفريق

وتغلب برينتفورد على سوانزي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين لينتظر ملاقاة الفائز من فولام وكارديف سيتي في النهائي.

افتتح أولي واتكينز أهداف اللقاء في الدقيقة 11 وأضاف إيميليانو ماركونديس الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط.

وفي الدقيقة 46 سجل بريان مبويمو الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وقلص ريان بروستر النتيجة بهدف أول لسوانزي في الدقيقة 78.

وكانت هذه هي المباراة الأخيرة التي ستقام في ملعب برينتفورد جريفن بارك والذي أنشئ عام 1904 إذ أن الفريق سينتقل لملعبه الجديد بداية من الموسم المقبل.

ولم يسبق لبرينتفورد اللعب في بريميرليج طوال تاريخهم أبدا.

فيما لعب برينتفورد في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي قبل انطلاق حُقبة بريميرليج وكان آخر ظهور لهم فيه في موسم 1946-1947.

وهبط سوانزي سيتي للدرجة الأولى الموسم الماضي والآن سيتعين عليه البقاء لموسم آخر في شامبيونشيب.

طالع أيضا

الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم

رقم قياسي تاريخي في انتظار إيموبيلي

ثنائي أودينيزي في قائمة منتخب مصر للشباب

مرتضى: المشاكل منذ قدوم الخطيب

منافس بيراميدز يعترض على إقامة الكونفدرالية في المغرب

برينتفورد سوانزي سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس اللجنة الطبية: ننسق مع الإنتاج لإجراء مسحة تأكيدية.. وهدفنا إقامة المباريات في مواعيدها 3 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش: أنا مثل بنجامين باتون.. لا أتقدم في العمر أبدا 17 دقيقة | أوروبا
كهربا: أصعب لحظة في حياتي عندما رحلت عن الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج الحربي: نرغب في تأجيل مواجهتي نادي مصر والأهلي.. واللاعبون لم يتدربوا منذ 11 يوما 34 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن تسوية مستحقاته لدى شركة "برزنتيشن" وتسويق الـVAR 39 دقيقة | الدوري المصري
طائر الجريفن يقتل البجعة.. برينتفورد يُدمر سوانزي ويحلق لنهائي ملحق الدوري الإنجليزي 48 دقيقة | أوروبا
طارق العشري: رحيل وادي؟ لن نترك أحدا.. وبيراميدز استعداد قوي لمواجهة الزمالك 49 دقيقة | الدوري المصري
أبو جريشة: أتوقع ظهور الفريق بشكل جيد في الدوري.. وحققنا عدة مكاسب من ودية المقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك"
قد ينال إعجابك