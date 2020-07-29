أبو جريشة: أتوقع ظهور الفريق بشكل جيد في الدوري.. وحققنا عدة مكاسب من ودية المقاصة

عبر محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي عن رضاه من أداء اللاعبين خلال ودية اليوم أمام مصر للمقاصة.

وتعادل الإسماعيلي مع المقاصة بهدف لكل فريق ضمن الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري المحلي.

وقال أبو جريشة في تصريحات للصحفيين: "لاعبو الفريق يملكون الإصرار على استعادة مكانة الفريق بمسابقة الدورى، وأتوقع ظهور الفريق بشكل جيد بعد استئناف النشاط الرياضي".

وتابع "حققنا أكثر من مكسب خلال هذه المباراة الودية".

وأضاف "أهم المكاسب فى لقاء اليوم هو ارتفاع المستوى البدني للاعبين بشكل تدريجي، واعتماد الجهاز الفنى على مجموعة من اللاعبين فى عدة مراكز لاكتشاف المرونة التكتيكية بالفريق".

وأتم "من مكاسب الفريق أيضا استعادة جاهزية بعض من المصابين بعد اكتمال شفائهم".

تقدم المقاصة من ركلة جزاء عن طريق صلاح أمين.

وتعادل الإسماعيلي بهدف سجله اللاعب الشاب محمد هاشم.