ميلان "يطير" برباعية في شباك سامبدوريا.. وإيموبيلي يضع قبضته على الحذاء الذهبي

واصل ميلان نتائجه الإيجابية وحقق فوزا كبيرا على سامبدوريا خارج قواعده بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة، بينما قاد الهداف تشيرو إيموبيلي لاتسيو للفوز على بريشيا بثنائية دون مقابل.

واكتسح ساسولو ضيفه جنوى بخماسية دون مقابل، ليشعل صراع المقعد الأخير على الهبوط بعدما قلب ليتشي تأخره لفوز على أودينيزي بنتيجة 2-1.

لاتسيو انضم لصراع الوصافة في الجولة الأخيرة مع إنتر وأتالانتا، فإذا حقق الفوز وتعادل إنتر وأتالانتا في المواجهة المباشرة التي ستجمعهما قد يظفر بالوصافة.

بينما يواصل ميلان آماله في حصد المركز الخامس وقلص الفارق مع روما لنقطة قبل أن يواجه الذئاب ثيران تورينو في الجولة ذاتها ومن ثم يوفنتوس.

واشتعل صراع المقعد الأخير للهبوط مع سبال وبريشيا، بين جنوى وليتشي، فوز الأخير قلص الفارق لنقطة واحدة بين الفريقين قبل الجولة الأخيرة.

سامبدوريا × ميلان

يواصل ميلان "الطيران" للمباراة الـ 11 على التوالي دون خسارة منذ عودة النشاط بالفوز 4-1 على سامبدوريا.

في ملعب لويجي فيرارس عاد ميلان بانتصار كبير على حساب سامبدوريا بفضل ثنائية إبراهيموفيتش وهدف لكل من هاكان تشالهان أوجلو والبديل رافائيل لياو.

السويدي المخضرم افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة برأسية من عرضية الكرواتي أنتي ريبيتش.

هدف يحمل الرقم 50 لإبرا في الدوري الإيطالي مع ميلان ليصبح أول لاعب يسجل 50 هدفا لكل من قطبي مدينة ميلانو في تاريخ الدوري الإيطالي.

وأسرع هدف له مع ميلان في الدوري الإيطالي منذ 2010.

وفي الشوط الثاني تبادل السويدي والتركي الصناعة والتسجيل فيما بينهما، إبرا صنع برأسية هدف ميلان الثاني لهاكان في الدقيقة 54.

وبعد أربع دقائق صنع التركي هدف ميلان الثالث بتمريرة بينية للسويدي الذي سدد كرة قوية لم يتعامل معها الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 58، هدف هو التاسع للسويدي في الدوري الإيطالي منذ انضمامه لميلان في يناير.

وفي الدقيقة 78 تصدى جانلويجي دوناروما لركلة جزاء انبرى لها جونزالو ماروني، مثلما تصدى لركلة جزاء مالينوفسكي في مباراة أتالانتا الفائتة.

وفي الدقيقة 87 سجل كريستوف إيدلكسين هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض وهو هدفه الأول في الدوري الإيطالي لابن الـ 19 عاما بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

رافائيل لياو رد على هدف النرويجي الشاب بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 91 مسجلا الهدف الرابع.

فوز رفع رصيد الرسونيري إلى 63 نقطة بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة متلقيا الهزيمة الثالثة تواليا.

لاتسيو × بريشيا

وضع الإيطالي تشيرو إيموبيلي يديه على الحذاء الذهبي بشكل كبير بعدما سجل هدفا انفرد به متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

إيموبيلي رفع رصيده إلى 35 هدفا مقابل 34 للبولندي ولازال كريستيانو رونالدو ينافسه في الصورة برصيد 31 هدفا.

فوز لاتسيو الثالث جاء بفضل هدف الأرجنتيني خواكين كوريا من صناعة إيموبيلي في الدقيقة 17.

وقبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول تبادل الثنائي الأدوار وصنع الأرجنتيني هدفا للإيطالي بعد بينية انفرد بها وسجلها في الشباك.

لاتسيو رفع رصيده إلى 58 نقطة مقابل 24 نقطة لـ بريشيا الذي هبط بشكل رسمي.

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