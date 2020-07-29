الزمالك يدخل معسكرا جديدا في برج العرب ويكتفي بالوديات الخمسة

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون دخول الفريق الأبيض معسكرا جديدا في برج العرب بداية من السبت المقبل وحتى استئناف الدوري.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن المعسكر سوف يستمر لحين عودة بطولة الدوري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بالوديات الخمسة التي خاضها الفريق استعدادا لاستئناف الدوري.

وانتصر الزمالك على كل من سموحة ووادي دجلة وطنطا وهُزم من بيراميدز وتعادل مع طلائع الجيش.

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