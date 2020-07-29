طبيب الزمالك يكشف موقف الثلاثي المصاب بعد ودية الطلائع

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن موقف الثلاثي المصاب في صفوف الفريق بعد مباراة طلائع الجيش.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش شهدت خروج الثلاثي طارق حامد، ومصطفى محمد، وأحمد سيد "زيزو" مصابا.

وقال محمد أسامة في تصريحات للصحفيين عنهم "الثلاثي سيخضع لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد العودة إلى التدريبات الجماعية".

وأضاف "الثلاثي شعر بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة اليوم الودية للفريق أمام طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروج اللاعبين للاطمئنان عليهم".

وواصل "الفريق سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المعسكر المغلق المقرر إقامته اعتبارا من يوم السبت المقبل ببرج العرب في الإسكندرية".

كان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق اليوم الأربعاء، في ختام استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المصري.

طالع أيضا

الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم

رقم قياسي تاريخي في انتظار إيموبيلي

ثنائي أودينيزي في قائمة منتخب مصر للشباب

مرتضى: المشاكل منذ قدوم الخطيب

منافس بيراميدز يعترض على إقامة الكونفدرالية في المغرب