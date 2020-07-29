طبيب الزمالك يكشف موقف الثلاثي المصاب بعد ودية الطلائع
الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 20:43
كتب : أحمد شوقي صلاح
كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن موقف الثلاثي المصاب في صفوف الفريق بعد مباراة طلائع الجيش.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
طارق حامد
النادي : الزمالك
مباراة الزمالك وطلائع الجيش شهدت خروج الثلاثي طارق حامد، ومصطفى محمد، وأحمد سيد "زيزو" مصابا.
وقال محمد أسامة في تصريحات للصحفيين عنهم "الثلاثي سيخضع لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد العودة إلى التدريبات الجماعية".
وأضاف "الثلاثي شعر بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة اليوم الودية للفريق أمام طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروج اللاعبين للاطمئنان عليهم".
وواصل "الفريق سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المعسكر المغلق المقرر إقامته اعتبارا من يوم السبت المقبل ببرج العرب في الإسكندرية".
كان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق اليوم الأربعاء، في ختام استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المصري.
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