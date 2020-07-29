الجباس: هدفنا الفوز بمباريات أغسطس.. وننافس على لقب الكونفدرالية تحت أي ظرف

أشاد دودو الجباس مهاجم بيراميدز باستعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري.

دودو الجباس سجل هدف فوز بيراميدز بهدف دون مقابل على المصري في أولى مواجهات الفريقين الودية اليوم.

بيراميدز واصل استعدادته لعود الدوري بالفوز على المقاصة والزمالك والمصري.

وقال الجباس عقب المباراة: "الفريق كان يحافظ على لياقته بتوجيهات المعد البدني والجهاز الفني، واستغللت فترة تواجدي في بلجيكا أثناء العزل وتوقف الدوري وخضت تدريبات فردية ورفعت من لياقتي البدنية وهو ما ساعدني على العودة سريعا مع وديات بيراميدز".

أضاف "المباريات الودية لبيراميدز جميعها كانت قوية والفريق أظهر صورة رائعة وارتفعت اللياقة البدنية بشكل واضح ومع استمرار الإعداد وأول لقاء رسمي في الدوري أمام طنطا يوم 10 أغسطس ستصل لياقة اللاعبين لأعلى درجة".

وأوضح "الفريق أمامه 4 مباريات في أغسطس 3 منها بملعب الدفاع، بجانب لقاء سموحة بالإسكندرية الهدف الوحيد منها هو الفوز بها جميعا وحصد 12 نقطة خلال شهر واحد تضع الفريق في مكانه الطبيعي بجدول ترتيب الدوري".

وكشف "هدفا بيراميدز الأساسيان هما محاولة المنافسة على لقب الدوري أو إنهاء البطولة في الوصافة على أقل تقدير، بجانب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية".

وشدد "ميزة بيراميدز الأساسية تتمثل في امتلاك الفريق لمجموعة رائعة من النجوم الكبار في مختلف المراكز ومع ضغط المباريات في الدوري وكأس الكونفدرالية بإمكان النادي استغلال ميزته بجودة الأساسي والبديل والدفع بكل العناصر التي ظهرت جاهزيتها في الوديات الأخيرة ولديها حماس لاستئناف المسابقة المحلية والمنافسة الأفريقية مجددا".

وتطرق للحديث حول لعب المواجهات النهائية بكأس الكونفدرالية في المغرب قائلا: "خوض لقاء وحيد بنصف النهائي أمام هوريا كوناكري يعتبر مغامرة، إلا أنها أفضل من السفر لأفريقيا والتعرض للإجهاد ولعب مباراتين ذهابا وعودة، طالما أن النهائي مقرر له المغرب".

وأكمل "كما أن لعب النهائي بالرباط أمام فريق مغربي لن يكون أزمة مطلقا لأن بيراميدز يبحث عن البطولة وقادر على مواجهة أي فريق وتحت أي ظرف".

وأتم "من الجيد لعب النهائي بملعب جيد مثل مولاي عبد الله وفي ظروف مناسبة وبيراميدز يمتلك الخبرات لهذه المواجهات بدليل أنه لم يخسر خارج ملعبه طوال البطولة وأمام جماهير المنافسين، وبمقدوره تكرار الأمر بالنهائي والفوز في المغرب والعودة بلقب الكونفدرالية الغالي".

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