إكرامي: فضلت الرحيل عن الأهلي بكل احترافية رغم عدم سهولة القرار

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 20:16

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي 13 يوليو 2020

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إن قرار الرحيل عن ناديه لم يكن سهلا مؤكدا أنه أراد أن ينتهي الأمر باحترافية.

وقال إكرامي لقناة الأهلي التليفزيونية: "الأمر لم يمر مرور الكرام علي وكذلك على والدي ولكنني فضلت أن يعيش الصدمة مثل الجمهور وأن أتخذ القرار بمفردي".

وأكمل "فضلت أن أنهي مسيرتي في الأهلي متوجا بالبطولات بكل احترافية رغم عدم سهولة القرار على الإطلاق".

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وأتم إكرامي حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "دوركم مهم وتأثيركم كبير في كل القطاعات للنادي".

وأتم "الأهلي دائما لديه تحديات كبيرة ولكن بدعم جمهوره يتخطى كل ذلك".

وينتهي تعاقد إكرامي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يعلن حتى الآن عن وجهته المقبلة.

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