إكرامي: فضلت الرحيل عن الأهلي بكل احترافية رغم عدم سهولة القرار

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إن قرار الرحيل عن ناديه لم يكن سهلا مؤكدا أنه أراد أن ينتهي الأمر باحترافية.

وقال إكرامي لقناة الأهلي التليفزيونية: "الأمر لم يمر مرور الكرام علي وكذلك على والدي ولكنني فضلت أن يعيش الصدمة مثل الجمهور وأن أتخذ القرار بمفردي".

وأكمل "فضلت أن أنهي مسيرتي في الأهلي متوجا بالبطولات بكل احترافية رغم عدم سهولة القرار على الإطلاق".

وأتم إكرامي حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "دوركم مهم وتأثيركم كبير في كل القطاعات للنادي".

وأتم "الأهلي دائما لديه تحديات كبيرة ولكن بدعم جمهوره يتخطى كل ذلك".

وينتهي تعاقد إكرامي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يعلن حتى الآن عن وجهته المقبلة.

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