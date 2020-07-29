نجم إيفرتون السابق: صلاح وماني سيغادران ليفربول قريبا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يرى أندي جراي نجم إيفرتون ومنتخب إنجلترا السابق أن أيام الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مع ليفربول أصبحت معدودة.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال جراي في لقاء مع قناة بي إن سبورتس: "منذ فترة وأنا أقول إن الثنائي صلاح وماني سيغادر ليفربول عاجلا أم آجلا".

وأضاف "ليفربول سيواجه معركة قوية من أجل الحفاظ على الثنائي، ولا أعتقد أن النادي سيخسر اللاعبان معا".

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وأكمل "إذا قرر صلاح الرحيل عن ليفربول سيأتي ماني ويقول هو حسنا أريد أن أرحل أنا أيضا".

المهاجم السابق واصل "ما حققه ليفربول بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي كافيا لبقاء جميع اللاعبين مع الفريق".

وأتم تصريحاته "ولكن جميعا نعرف أن اللاعب الأجنبي يرغب دائما في الرحيل نحو ريال مدريد وبرشلونة".

وينتهي تعاقد صلاح وماني مع ليفربول في عام 2023.

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